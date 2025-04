Everton x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

Everton e Manchester City se enfrentam neste sábado (19), em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Inglês 2024/2025. A bola vai rolar às 11h, no Goodison Park, em Liverpool (ING), com as equipes encerrando a temporada com ar um tanto quanto melancólico.

Eliminado da Champions e da Copa da Liga Inglesa e sem a menor chance de ser campeão inglês pela sétima vez em oito anos, o Manchester City está em quinto lugar, com 55 pontos. Os cinco primeiros colocados, aliás, se classificam para a próxima edição da Champions. Aliás, o quarto é o Nottingham Forest, com 57, enquanto o Chelsea, sexto, tem 54. Já o Everton está em 13ª, com 38 pontos, apenas cumprindo tabela.