ESPN segue reformulação e contrata narrador para transmissões da Série B

Estreia ocorrerá na próxima rodada no confronto entre Operário e Paysandu, às 16h, no Germano Krüger / Crédito: Jogada 10

A ESPN está de cara e voz nova: Fernando Ribeiro é o mais novo narrador da casa. O locutor fechou acordo com a emissora e faz parte da reformulação estratégica para cobertura do Brasileirão Série B. A estreia do profissional acontece neste sábado (19), na partida entre Operário e Paysandu, às 16h, no Estádio Germano Kruger. O acordo entre o canal e a competição prevê transmissões divididas entre TV por assinatura e plataforma de streaming Disney+, com 380 partidas no catálogo. A parceria nasceu fruto do negócio firmado com a Liga Forte União (LFU) e a Liga do Futebol Brasileiro (Libra).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O vínculo entre Ferfux e ESPN não determina exclusividade, sendo assim, segue autorizado a atuar em transmissões do antigo canal. A parceria se baseia na expansão da identidade multiplataforma que a emissora vem fortalecendo. Uma nova voz na tela da ESPN Ferfux iniciou sua carreira como streamer e ganhou projeção com conteúdo voltado ao Football Manager. Com o tempo, transformou seu estilo narrativo em marca registrada e isso lhe abriu portas no meio esportivo. A primeira experiência como narrador ocorreu pelo canal “Goat”, do YouTube — com desempenho bem avaliado nas transmissões do Campeonato Árabe. Fernando celebrou o acordo através das redes sociais. “Realização de um sonho! Largar tudo para seguir o desejo de narrar parecia irresponsável. E era. Mas se não desse certo, eu recomeçaria (…). Você dizia que tinha um plano B… mas não tinha. Tinha só coragem, entrega e amor pelo que fazia. Então isso bastou”, escreveu Ferfux. Carta aberta pro Fernando de 2020:

Eu sei como você se sentiu quando largou tudo — seu próprio negócio, sua estabilidade — pra seguir um sonho maluco: ser narrador esportivo. Parecia irresponsável. E era. Mas você dizia: “se não der certo, eu recomeço”. E foi. Com um… pic.twitter.com/t5zscI5gn8 — Fernando “fefux” Ribeiro (@fefuxribeiro) April 18, 2025

Cobertura inédita A parceria inédita com a Série B representa um marco na transmissão de todas as partidas ao vivo pelos canais ESPN e pelo Disney+. O canal transmitirá 380 jogos do torneio que se iniciou no dia 04 de abril e terá sequência até 22 de novembro. Bem como na Série A, o campeonato termina com quatro rebaixados para C e, neste caso, quatro classificados à Elite. Carlos Maluf, Head de Esportes da The Walt Disney Company Brasil, celebrou o acordo. “Vamos oferecer ao torcedor um grande evento, recheado de tradição e rivalidades regionais. Exibiremos todos os jogos da competição e então teremos cobertura completa em todas as regiões”, afirmou.