Escalação do Vasco: Coutinho retorna ao time para clássico contra o Flamengo; Tchê Tchê segue fora

Fábio Carille fará mudanças no Cruz-Maltino, entre elas a saída do argentino Garré; Adson, recuperado de cirurgia, e Rayan disputam a vaga

O Vasco terá a volta de Philippe Coutinho para o clássico deste sábado (19), contra o Flamengo no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro Por outro lado, Tchê Tchê segue fora do time, e Garré deve perder a posição na ponta direita.

Enquanto o meia foi poupado do duelo contra o Ceará na última terça-feira, o volante continua sem condições de ir a campo devido a um problema familiar. Já a situação de Garré é de ordem técnica. Contratado nesta última janela de transferências, o argentino apresenta desempenho abaixo do esperado e foi substituído, inclusive, no intervalo do jogo na Arena Castelão.