Efeito dominó: como JJ na Seleção pode afetar a Inter de Milão

Com o fim da temporada europeia se aproximando, as especulações e contratações começam. Assim, é comum termos uma grande teia de negociações, gerando um “efeito dominó”. E a saída de Dorival Júnior da Seleção Brasileira masculina pode promover algo do gênero.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Assim, de acordo com o jornal “La Gazzetta dello Sport”, da Itália, o preferido para uma possível saída é Simone Inzaghi, que ganhou seis títulos pela Internazionale de Milão desde 2021, sem contar alguns vices e a possibilidade de faturar outros três títulos agora em maio: Coppa Itália, Champions e Italiano.

Compatriota de Inzaghi, porém, é favorito da CBF

Vale lembrar, porém, que o favorito da CBF é outro italiano, Carlo Ancelotti. Ele está atualmente no Real Madrid, com contrato válido até junho de 2026. Apesar de dez títulos desde 2021 com os merengues, o comandante parece mais ameaçado do que nunca, afinal, o Real já caiu na Champions, dificilmente vencerá a La Liga. Assim, se apega à decisão da Copa do Rei, sábado que vem (26), contra o Barcelona.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.