Da recepção às investigações da PF: quem é a cunhada de Bruno Henrique envolvida em suposto esquema de manipulação

A mineira Ludymilla Araújo Lima ganhou destaque recente na mídia ao tornar-se alvo de investigações da Polícia Federal no inquérito que apura um suposto esquema de manipulação de resultados no futebol brasileiro. Casada com irmão do atacante Bruno Henrique, a recepcionista é um dos nomes de familiares do jogador do Flamengo envolvido no caso de apostas.

As investigações indicam que Ludymilla apostou R$ 880,86 no cartão amarelo recebido pelo atacante no dia 01 de novembro de 2023, com retorno de R$ 2.605,67. O investimento feito pela mineira — e outros nove suspeitos — coincide com o jogo citado por Bruno Henrique em conversa prévia com o irmão no WhatsApp.