Corinthians x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians recebe o Sport neste sábado (19/4), às 16h, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão tenta se recuperar na competição após derrotas para Palmeiras e Fluminense e conta com o apoio da torcida para reencontrar o caminho das vitórias. Já o Leão precisa desesperadamente vencer no torneio. Afinal, o time de Recife é o lanterna da competição, com apenas um ponto somado e vem de três revés seguidos.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere

Como chega o Corinthians

O Corinthians terá novos desfalques para o duelo contra o Sport. Afinal, o lateral-direito Matheuzinho e o volante José Martínez estão fora por terem recebido o terceiro cartão amarelo na última partida, contra o Fluminense. Além disso, a comissão técnica também seguirá sem poder contar com os lesionados Hugo Souza (goleiro), Rodrigo Garro (meia) e Igor Coronado (meia). Contudo, de mudanças, o atacante Romero deve começar no sistema ofensivo, com um dos volantes deixando a equipe principal. Por fim, a grande novidade do Timão deve estar no banco de reservas, já que Ramón Díaz foi demitido na última quinta-feira (17/4). Orlando Ribeiro deve ser o técnico interino da equipe no duelo contra o Leão.

Como chega o Sport

Por outro lado, o Leão terá dois retornos importantes. Afinal, o zagueiro Lucas Cunha e o atacante Arthur Sousa retornam após terem ficado de fora contra o Red Bull Bragantino por questões contratuais. Contudo, Pepa terá diversos desfalques confirmados devido a lesões. Os zagueiros Rafael Thyere e Antônio Carlos, os laterais-esquerdos Igor Cariús e Dalbert e o atacante Paciência estão no departamento médico,. Além disso, Pablo e Sérgio Oliveira são dúvidas após terem sentido desconforto muscular durante a semana.

CORINTHIANS X SPORT

Brasileirão – 5ª rodada

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Data e horário: Sábado, 19/04/2025, às 16h (de Brasília)

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Léo Maná, Félix Torres, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri; Raniele, André Carrillo, Breno Bidon; Romero, Memphis Depay, Yuri Alberto. Técnico: Orlando Ribeiro (Interino)

SPORT: Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha, Chico (Matheus Alexandre); Christian Rivera, Du Queiroz, Lucas Lima; Barletta, Lenny Lobato (Arthur Sousa), Carlos Alberto. Técnico: Pepa

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)