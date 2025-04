Clube de jogador do Real Madrid é rebaixado para a Terceira Divisão da França

Menos de um ano após jogador dos Merengues concluir a negociação, clube confirma rebaixamento após vigésima derrota / Crédito: Jogada 10

O Caen, clube que Mbappé, atacante do Real Madrid, tornou-se proprietário, teve o seu rebaixamento para a Terceira Divisão da França sacramentado nesta sexta-feira (18). A confirmação da queda ocorreu após uma derrota por 3 a 0 para o Martigues, em casa, restando apenas três rodadas para o término da Segunda Divisão. Tal situação ocorreu antes mesmo da nova gestão do jogador do Real Madrid completar um ano, o que já promove questionamentos. No ano passado, a empresa de Mbappé concretizou a compra de 80% do Caen. Assim, com o desfecho positivo na negociação, aos 25 anos, o atacante se tornou o proprietário mais jovem de um clube na história.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Império empresarial e familiar do jogador do Real Madrid A KM7, que conta com a administração de sua mãe, Fayza Lamari, é a real proprietária do clube francês. A companhia, na verdade, integra um conglomerado, no qual apenas o Caen é o primeiro e único time de futebol no atual cenário. Além disso, Fayza Lamari comanda a gestão de carreiras esportivas como a do próprio camisa 9 do Real Madrid, seu irmão Ethan, e de outros atletas que performam em alto nível. Por sinal, o império da família do astro francês também administra uma fundação de caridade, um empreendimento imobiliário e outras atividades no ramo publicitário. No Caen, o volante N’Golo Kanté, companheiro de Mbappé na seleção da França, passou a ganhar notoriedade do futebol antes de se transferir para o futebol inglês.