Brasil vai sediar Women’s Cup na Arena Barueri com a participação de Palmeiras e São Paulo

O Brasil será palco pela primeira vez do The Women’s World Cup. O torneio, que terá São Paulo como sede em julho deste ano, vai contar com as participações de Palmeiras e São Paulo, assim como Racing Louisville-EUA e Pachuca-MEX. Todas as partidas, aliás, ocorrerão na Arena Barueri, nos dias 19, 20 e 24 de julho.

Brazil, get ready! The Women's Cup is coming to the land of football with 4 incredible teams: @palmeiras_FEM , @saopauloFC_fem , @racingloufc & @tuzosfemenil !

“Estamos muito satisfeitos em participar novamente da The Women’s Cup, que será realizada no Brasil pela primeira vez. É uma grande oportunidade para as nossas atletas e também para o crescimento do futebol feminino no país, tendo em vista que, daqui a dois anos, receberemos a Copa do Mundo da modalidade. Esperamos que os torcedores prestigiem a competição, que contará com a presença de grandes equipes”, destacou a presidente palmeirense.

A mandatária alviverde, aliás, afirmou ser um privilégio receber o evento de lançamento na sede do clube, bem como os jogos na Arena Barueri, sob gestão das empresas de Leila. O estádio recebe algumas partidas da equipe de Abel Ferreira e do sub-20, além de ser a sede do time feminino, que passou a mandar seus jogos no local.

Um dos grandes nomes da história do futebol feminino no país, Formiga defendeu a Seleção Brasileira por 26 anos. Assim, ela se tornou recordista mundial de participações na condição de atleta – contabilizando o futebol feminino e o masculino – em Copas do Mundo e Olimpíadas. Foram, portanto, sete participações em cada um evento.

“Extremamente orgulhosa e honrada, portanto, em ser nomeada como embaixadora deste torneio de nível mundial, que agora chega ao Brasil pela primeira vez. O futebol feminino precisa de iniciativas como The Women’s Cup para continuar evoluindo e alcançando novos patamares. Não tenho dúvidas, afinal, de que as partidas de grande qualidade que veremos serão extremamente importantes para clubes, jogadoras e torcedores”, destacou Formiga.

“Este é um momento especial para o nosso país, especialmente com a Copa do Mundo Feminina da Fifa de 2027 se aproximando. A chegada da The Women’s Cup não apenas reflete o reconhecimento global do futebol feminino brasileiro, mas também homenageia os apaixonados torcedores que sempre abraçaram nosso esporte. Testemunhei de perto várias gerações no esporte e estou muito animada com a nossa fase atual, com times forte, como Palmeiras e São Paulo, prontos para enfrentar as principais competições internacionais. Acredito sinceramente que este torneio será mais um marco fundamental para o crescimento do futebol feminino no Brasil e no mundo”, encerrou.

Palmeiras já representou o Brasil na Women’s Cup

A primeira edição da The Women’s Cup ocorreu em 2021 e teve as participações de Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Tottenham, Juventus, Milan, Atlético de Madrid e River Plate. Único brasileiro com experiência no torneio, na edição de 2024, o Palmeiras competiu em Louisville, nos Estados Unidos, e foi vice-campeão. Na final, perdeu para a Juventus, da Itália.