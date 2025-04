Botafogo reencontra Atlético cinco meses após a conquista da Libertadores

Com mudanças no elenco e no comando, Alvinegro visita adversário da decisão da competição continental, quando ficou com o título inédito / Crédito: Jogada 10

O Botafogo enfrenta o Atlético pela primeira vez desde a final da Libertadores, cinco meses após conquistar o título inédito no Monumental de Nuñez, na Argentina. Assim, o confronto acontece neste domingo (20), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pela 5ª rodada do Brasileirão. No entanto, o elenco alvinegro passou por mudanças nesses meses, sobretudo com a saída do técnico Artur Jorge, que assinou com o Al Rayyan, do Qatar, e a chegada de Renato Paiva. O atual comandante soma seis partidas à frente da equipe, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A tendência, portanto, é que oito jogadores que estiveram naquele decisão, em Buenos Aires, sejam titulares no próximo domingo (20), de Páscoa. Entre eles, estão John, Vitinho, Alexander Barboza, Alex Telles, Gregore, Marlon Freitas, Savarino e Igor Jesus. + Técnico do botafogo reclama de cera do São Paulo: ‘Goleiro cai 50 vezes’ Por outro lado, o elenco não conta mais com dois nomes importantes daquela conquista. Afinal, Almada acertou com o Lyon, da França, enquanto Luiz Henrique atua pelo Zenit, da Rússia. As peças de reposição Artur e o uruguaio Santiago Rodríguez, entretanto, ainda não conseguiram render o esperado.