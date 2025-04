Botafogo anuncia renovação com Gregore

De acordo com dados do Botafogo, Gregore é o volante com mais desarmes no futebol brasileiro nos últimos 12 meses, com 141 bolas roubadas. Fato é que ele soma 68 jogos oficiais pelo clube, com 3 gols e duas assistências, tudo no ano passado.

Gregore, inclusive, chegou ao Botafogo no ano passado e foi titular nas históricas campanhas da Libertadores e do Brasileirão de 2024. O momento mais marcante do volante pelo clube, entretanto, é negativo, afinal, ele foi expulso na final da Liberta com apenas um minuto em campo. Apesar de ficar com um a menos, o Bota superou o Galo, fez 3 a 1 e conheceu a “glória eterna”.

Aos 31 anos, Gregore começou a carreira rodando por clubes modestos do interior paulista. Depois, o volante passou por Santos, Bahia e Inter Miami antes de acertar com o Botafogo. Por conta de sua raça e do bom poder de marcação, ele é conhecido como “pitbull” no Glorioso.