Barcelona x Celta: onde assistir, escalações e arbitragem

O Barcelona tem 70 pontos, contra 66 do Real e 63 do Atlético de Madrid, que também ainda jogam na rodada. Inclusive, há a possibilidade matemática do Barça sagrar-se campeão diante do Real Madrid, pela 35ª rodada, no dia 10/5, no Estádio Olímpico Lluís Companys. A reta final dos culés tem ainda partida contra o Bilbao, quarto colocado, o clássico municipal contra o Espanyol, entre outros.

O Celta de Vigo, por sua vez, é o sétimo, com 43 pontos. Portanto, briga por uma vaga em competições continentais na próxima temporada.

Onde assistir:

Disney +

Como chega o Barcelona

O Barcelona perdeu para o Borussia Dortmund no meio da semana. Sim, é verdade. Por outro lado, foi apenas a primeira derrota no ano, que fica “escondida” com a vaga nas semifinais da Champions assegurada no agregado. O Barça, aliás, ainda se divide com a Copa do Rei, cuja final será no próximo final de semana, contra o Real Madrid.

O time tem quatro baixas confirmadas. Por outro lado, o técnico Hansi Flick deve poder voltar a contar novamente com o goleiro Ter Stegen. Recuperado de lesão, ele não jogava desde setembro. No entanto, o alemão deve seguir no banco para o polonês Szczęsny, contratado justamente para preencher o gol durante a ausência do titular.