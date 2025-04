Avaliado em R$ 50 milhões, helicóptero de Neymar fica impedido de voar

Camisa 10 do Santos utiliza a aeronave para locomover-se e, inclusive, foi o meio de transporte do astro nos primeiros dias de Santos

O helicóptero de luxo de Neymar Jr., avaliado em aproximadamente R$ 50 milhões, encontra-se atualmente impedido de voar. A origem do problema partiu do vencimento do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA), no dia 04 de abril, resultando, portanto, na suspensão do Certificado de Aeronavegabilidade (CA). Trata-se do documento obrigatório para qualquer operação área regular — agora, invalidado pela Anac.

A situação decorre do procedimento de manutenção anual iniciado em 26 de março, que exigia um prazo de até 40 dias para conclusão. Ainda de acordo com a assessoria do astro, o sistema da agência deve atualizar os dados de conformidade automaticamente e, consequentemente, liberar a aeronave.