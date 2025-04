Apesar das vaias, Paiva tem avaliação positiva e respaldo da diretoria do Botafogo

Internamente, clube carioca acredita que reforços ainda possam evoluir ao longo da temporada e fazer com que o trabalho do técnico progrida

Com seis jogos sob o comando do Botafogo, Renato Paiva ainda vê seu trabalho cercado de incertezas. Afinal, a torcida vaiou o profissional no empate por 2 a 2 com o São Paulo, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Por outro lado, o comandante não está pressionado internamente, no momento, apesar da diretoria entender que o desempenho necessita melhorar. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a ideia é de que ainda é cedo para qualquer decisão precipitada e que a equipe tende a evoluir ao longo da temporada, com a sequência do trabalho. Ainda mais com uma melhor adaptação ao estilo de jogo proposto pelo treinador, que soma duas vitórias, dois empates e duas derrotas até aqui.