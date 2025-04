America-RJ lança ônibus com imagem de Romário, seu presidente

Baixinho imortalizou uma frase relacionada ao veículo em 2004, quando atuava no Fluminense e estava em atrito com técnico

Na época, Romário e o treinador não se entendiam, o que motivou o desabafo do Baixinho. A frase virou uma analogia para situações em que alguém recém-chegado tenta assumir protagonismo em um ambiente já consolidado. Romário, que comandava o vestiário do Fluminense, não gostou da postura de Gama.

Romário dita o ritmo de tudo, seja em campo, onde marcou mais de mil gols, ou fora dele, com suas polêmicas e frases de efeito. Há 21 anos, quando atuava pelo Fluminense, soltou uma frase sobre o então técnico da equipe, Alexandre Gama, que até hoje rende lembranças: “Entrou no ônibus agora e já quer sentar na janela.”

Hoje presidente do America, clube tradicional do Rio de Janeiro, Romário apareceu em destaque em um novo ônibus lançado nesta sexta-feira (18), que traz seu rosto estampado na lateral.

O veículo, todo vermelho — cor principal do America —, exibe a frase “É tempo de América”, o distintivo do clube e uma foto do mandatário. Nas redes sociais, o time carioca anunciou: “Mais estrutura, identidade e conforto para nossas viagens. Seguimos evoluindo dentro e fora de campo.” A iniciativa, portanto, valoriza as estruturas do clube e se soma a outras melhorias, especialmente no Estádio Giulite Coutinho.

America de Romário busca a elite do Rio de Janeiro

O America, aliás, construiu um campo anexo, que receberá partidas das categorias de base, e realizou obras para se adequar a um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta), que exigiu diversas intervenções de segurança, como a construção de escadas ligando as arquibancadas ao gramado.