Abel ganha ‘reforço’ e pode fazer mudanças no Palmeiras para enfrentar o Fortaleza

Por conta de três jogos seguidos fora de casa, o treinador pode mesclar o time para o duelo contra o Laion, no Castelão, neste domingo / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras deve ter uma novidade para enfrentar o Fortaleza, no domingo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (18), Lucas Evangelista participou do treino na Academia de Futebol junto com o elenco alviverde. Assim, pode ser reforço na lista de relacionados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Weverton também não deve ser problema para o confronto no Castelão. O goleiro, que sofreu um entorse no tornozelo logo no primeiro minuto de jogo contra o Internacional, treinou com os demais jogadores e deve ser titular. LEIA TAMBÉM: Gómez comenta ascensão do Palmeiras no início do Brasileiro: ‘Não tem segredo’ O Verdão está em uma maratona de jogos fora de casa. Jogou em Porto Alegre (RS) na quarta-feira, agora vai para Fortaleza (CE) e, na quinta-feira (24), enfrentará o Bolívar, na Bolívia, pela Libertadores. Dessa maneira, o técnico Abel Ferreira pode promover um rodízio para preservar alguns jogadores, pensando na gestão de minutos do plantel para a sequência da temporada.