A hora de Rayan? Joia cresce de produção e pede passagem no Vasco

Atacante participa de gol em dois jogos seguidos pela primeira vez e titularidade não é sonho distante no Cruz-Maltino

Titular apenas cinco vezes na temporada, o jogador vem entrando bem e, dessa forma, começa a brigar por vaga no time que inicia os jogos. Afinal, Benjamin Garré ainda não agradou desde que chegou e abre espaço para o crescimento do jovem.

Nos jogos contra Sport e Ceará, o atacante Rayan participou de gol em dois jogos seguidos pela primeira vez com a camisa do Vasco. Assim, o jovem de 18 anos vai conquistando seu espaço no elenco cruz-maltino.

Rayan demonstra polivalência. Nas últimas duas partidas, entrou na ponta esquerda, onde não costuma atuar – prefere jogar na direita ou no comando de ataque. Mesmo assim, entrou contra o Sport e, ainda que com apenas 11 minutos em campo, ajudou na vitória por 3 a 1. Foi dele o terceiro gol, que deu o alívio e sacramentou o triunfo em São Januário, no último sábado (13).

Depois, contra o Ceará, entrou no intervalo, sendo muito mais participativo que os companheiros que estavam em campo. Foram duas finalizações a gol, além da assistência para o gol de Vegetti, que manteve o Vasco vivo na busca por ao menos um ponto. O Cruz-Maltino, no entanto, não conseguiu igualar o marcador, saindo com uma derrota por 2 a 1.

Rayan pode ser opção no Vasco

Para o jogo contra o Flamengo, neste sábado (19), Rayan poderia ser uma válvula de escape pelos lados. Uma das partidas em que foi titular foi exatamente contra o arquirrival, no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Na ocasião, passou perto de anotar o primeiro gol do jogo, quando parou em Rossi, e, depois, em Léo Pereira, que tirou a bola em cima da linha. O Fla venceria por 1 a 0.