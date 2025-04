Zagueiro da Premier League vai ao treino com camisa do Corinthians

Defensor opinou quais são os principais jogadores do Corinthians, seu clube do seu coração, onde também foi revelado / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Murillo, de 22 anos, faz questão de expor a sua a paixão e gratidão pelo Corinthians, mesmo atuando na Premier League. Isso porque o brasileiro foi para o treino do Nottingham Forest, da Inglaterra, desta quinta-feira (17), com uma camisa do Timão personalizada com o seu nome. Vale relembrar que ele foi revelado nas categorias de base da equipe brasileira, que também é seu clube do coração. Assim, o Nottingham Forest registrou e publicou o episódio em suas redes sociais. Inclusive, houve um questionamento a Murillo quais seriam os principais jogadores do Corinthians, segundo ele. Assim, sem pestanejar, ele citou Sócrates, Marcelinho Carioca e Ronaldo Fenômeno.