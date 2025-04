Volta Redonda é superado pelo CRB e perde terceira na Série B

O Volta Redonda perdeu a terceira consecutiva na Série B do Brasileirão. Jogando fora de casa, o Voltaço perdeu para o CRB por 1 a 0, nesta quinta-feira (17), no Rei Pelé, pela 3ª rodada. Portanto, segue sem pontuar e na zona de rebaixamento. Breno Herculano marcou no primeiro tempo o gol da vitória do Galo da Pajuçara. Assim, manteve o 100% de aproveitamento e se isolou na liderança.

É o melhor início de campeonato nacional do Galo desde a implantação dos pontos corridos. Para manter o 100% de aproveitamento, no entanto, não foi fácil. O jogo foi aberto no primeiro tempo, com chances para os dois times. O Volta Redonda começou melhor e chegou a marcar com Vitinho, mas o gol foi anulado por causa de impedimento.