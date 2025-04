Vasco deve ter mais tempo com Payet; entenda

A passagem de Dimitri Payet no Vasco pode não estar tão perto do fim assim. Isso porque, diferentemente do que consta no BIRA (Boletim Informativo de Registro de Atletas), da CBF, o contrato do francês não vai apenas até o dia 5 de maio.

Segundo informações do “ge” desta quinta-feira (17), o vínculo com o Cruz-Maltino vai até o fim de julho, o que lhe confere quase três meses a mais em São Januário. Isso ocorre por conta do passaporte do francês, impedindo que o contrato constasse como até julho deste ano. De toda forma, existe um acordo para que o jogador siga até, ao menos, 31 de julho.