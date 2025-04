Sporting x Moreirense: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Português recebe o Moreirense em partida válida pela 30ª rodada da competição

Líder em campo. Nesta sexta-feira (18), o Sporting recebe o Moreirense às 16h30 (de Brasília), em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Português. O Leão briga ponto a ponto com o Benfica pelo título nesta reta final da liga portuguesa.

Como chega o Sporting

Com apenas mais cinco jogos para o fim da competição, o Leão depende somente de suas forças para conquistar o título nacional. O Sporting é o líder com os mesmos 69 pontos do Benfica, mas leva vantagem nos critérios de desempate.

Além disso, para o jogo desta sexta-feira, o técnico Rui Borges não poderá contar com Harder, suspenso, e com os lesionados Nuno Santos, Morita, Daniel Bragança e João Simões. Ao mesmo tempo, Alexandre Brito é tratado como dúvida. Pote, por sua vez, volta a estar à disposição do treinador.

Como chega o Moreirense

Por outro lado, o Moreirense apenas cumpre tabela nesta reta final de temporada. O time vem de uma derrota em casa para o Rio Ave e caiu para a 10ª posição, com 35 pontos. Dessa forma, o time não tem mais chances de brigar por uma vaga nas próximas competições europeias, além de não correr risco de rebaixamento.