São Paulo traça plano para o retorno de Oscar, mas prega cautela

O São Paulo ainda não sabe quando vai contar novamente com o meia Oscar. O camisa 8 se recupera de lesão na coxa esquerda e a gravidade impede que ele volte nos próximos jogos. O plano do Tricolor é colocar o jogador em campo apenas quando ele estiver 100% e sem riscos de uma contusão mais grave.

Oscar faz testes físicos com frequência no departamento médico do clube. Contudo, mesmo com um tratamento intensivo, o incômodo na coxa ainda persiste. Assim, o São Paulo só vai liberá-lo para voltar a trabalhar em campo quando não sentir mais nenhuma dor.

O meia ficou fora da estreia no Brasileirão contra o Sport, mas fez um tratamento intensivo para atuar contra o Talleres, pela Libertadores. Contudo, a partida na Argentina fez com que o jogador voltasse a sentir dores. Assim, ele perdeu os duelos contra Atlético-MG, Alianza Lima, Cruzeiro e Botafogo. Além disso, ele também deve perder o clássico contra o Santos, no próximo domingo (20), no Morumbis.

A expectativa do São Paulo é que Oscar volte no dia 23, em Assunção, contra o Libertad, pela terceira rodada da Libertadores. Assim como Lucas Moura, que também se recupera de lesão, este de um trauma no joelho direito e também está a passos de voltar a reforçar a equipe.

A volta da dupla, aliás, é uma esperança não só para o torcedor, mas também para Zubeldía. Pressionado no cargo, o treinador acredita que pode reverter o cenário complicado no clube com a volta de seus dois principais jogadores.