Santos fica aguardo de exame para saber gravidade de nova lesão de Neymar

Mais uma vez lesionado, Neymar passará por um exame nesta sexta-feira (18) para saber a gravidade de sua contusão. O jogador deixou o campo ainda na primeira etapa da partida do Santos contra o Atlético Mineiro, na última quarta (16), sentindo a coxa esquerda, a mesma que o tirou dos gramados por mais de um mês.

A nova lesão frustra os planos do Santos e do jogador por uma recuperação mais cautelosa de Neymar. O craque havia retornado aos gramados no segundo tempo da partida contra o Fluminense e não sentiu incômodos. Por isso, a comissão técnica do Peixe havia avaliado que o ídolo já teria condições de começar como titular contra o Atlético.