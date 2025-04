Santos busca consenso por novo técnico após recusa de Sampaoli

Inicialmente, a diretoria do Peixe fez contato com Dorival Júnior e Tite, mas ambos não quiseram avançar nas conversas. Depois foi Sampaoli que recusou. Enquanto isso, o Santos segue sendo comandado e treinado pelo interino César Sampaio, que esteve à frente da equipe na vitória contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (16), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

O CEO do Santos, Pedro Martins, disse que a ”chave do clube não seria entregue ao novo treinador”. A fala veio como uma resposta a Sampaoli, que tem o costume de pedir muitas contratações e reformular bastante o elenco dos times que comanda.

O próximo compromisso do Santos será o clássico contra o São Paulo, neste domingo (20), no Morumbi, às 16h, pela quinta rodada do Brasileirão. César Sampaio deve seguir à frente da equipe no duelo enquanto a diretoria segue em busca de um consenso.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.