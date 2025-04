Presidente do Flamengo reforça que não vai reduzir preço dos ingressos

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, frisa decisão em reunião com o vice-presidente de Marketing do clube, Ricardo Hinrichsen, nesta quinta

Mesmo diante de protestos, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, vai manter o alto preço dos ingressos nos jogos do Rubro-Negro. Em reunião com o vice-presidente de Marketing do clube, Ricardo Hinrichsen, nesta quinta-feira (17), o mandatário comunicou que não vai diminuir o valor. Além disso, ele afirmou que setores vazios continuarão fechados ao público. A informação foi do jornalista Lauro Jardim, do O Globo.

No jogo contra o Juventude pelo Brasileirão, a torcida do Flamengo protestou contra o preço dos ingressos e contra Bap. O público foi de 31.445 presentes e e 28.931 pagantes, muito baixo para os padrões do clube mais popular do Brasil. Os ingressos para esta partida custaram entre R$ 80 e R$ 500.