Prejuízo bilionário e risco de punição: entenda a crise financeira do Chelsea e de seus donos

A situação financeira do Chelsea e do grupo que controla a equipe, a ’22 Holdco Ltd’, segue em evidência. Isso porque tanto os Blues quanto o grupo têm registrado resultados financeiros recentes que acenderam sinal de alerta. A holding, por exemplo, teve prejuízo na casa do 1,1 bilhão de euros nas últimas duas temporadas, com perda de 445,5 milhões de euros no último ano e déficit de 653 milhões de euros na temporada anterior, conforme relatório divulgado no início deste mês.

O Chelsea, por sua vez, após registrar prejuízo de 90,1 milhões de libras na temporada encerrada em 2023, conseguiu um lucro de 128,4 milhões de libras no último ano. Para tanto, o clube contou com a venda da equipe feminina de futebol, por cerca de 200 milhões de euros, além de uma parcela de hotéis, para a ‘BlueCo’, que pertence a Todd Boehly, proprietário do próprio Chelsea.