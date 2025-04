Prefeito causa polêmica em crítica ao Real Madrid: ‘Quem achou que contratar muitos negros faria diferença…’

“Quem acha que contratar muitos jogadores negros faria diferença física nos jogos, não entende nada de futebol nem de atletismo”, escreveu o prefeito. A declaração causou forte repercussão nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter).

O prefeito de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, causou polêmica ao fazer um comentário considerado racista nas redes sociais após a partida da Champions entre Real Madrid e Arsenal, que terminou com a eliminação do time espanhol .

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Diversos usuários criticaram a fala, chamando-a de racista. Muitos lembraram que, com esses mesmos jogadores, o Real Madrid venceu a Champions e o Campeonato Espanhol no ano passado. Outros ironizaram o prefeito, conhecido como o “Usain Bolt das rampas rolantes”, e questionaram: “Quantos jogadores negros há no Arsenal?”

Veja o comentário infeliz do prefeito: