Porto x Famalicão: onde assistir, escalações e arbitragem

A reta final do Campeonato Português 2024/25 promete muitas emoções. Nesta sexta-feira (18), o Porto recebe o Famalicão às 14h (de Brasília), no Estádio do Dragão, e os donos da casa têm somente mais cinco jogos pela frente para buscar uma vaga nas próximas competições europeias. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Prefeito causa polêmica em crítica ao Real Madrid: 'Quem achou que contratar muitos negros faria diferença…' Como chega o Porto O Porto não fez uma grande temporada e terá mais cinco jogos no Campeonato Português para tentar buscar uma posição melhor na tabela. No momento, o Dragão é o 4º colocado com 59 pontos, 10 a menos que o líder Sporting e o vice-líder Benfica. Além disso, a diferença para o Braga, terceiro colocado, é de somente um ponto. Caso o Campeonato Português terminasse hoje, o Porto iria disputar o playoff da Liga Conferência. O terceiro colocado assegura a vaga na competição, enquanto o vice-líder disputa a Liga Europa e o campeão carimba o passaporte para a Champions. Para o jogo desta sexta-feira, a baixa mais recente para o técnico Martín Anselmi fica por conta de Martim Fernandes, suspenso. Assim, ele se junta a Grujic e Vasco Sousa, lesionados. Ao mesmo tempo, Samu é tratado como dúvida.

Como chega o Famalicão Por outro lado, o Famalicão é o 7º colocado, com 43 pontos, e atravessa um bom momento. Isto porque o time venceu as últimas três rodadas do Português e tem apenas uma derrota nos últimos cinco jogos. Contudo, o clube tem chances muito pequenas de conquistar uma vaga nas próximas competições europeias. Além disso, o técnico Hugo Oliveira terá somente uma baixa para o jogo contra o Porto. Rodrigo Pinheiro, suspenso, está fora da partida.