Plano do Corinthians para pagar dívidas é aprovado; confira

O maior credor é o Cuiabá, com cerca de R$ 18 milhões a receber. A proposta inicial do clube previa pagamento em oito anos, mas os credores não aceitaram. Os valores das parcelas mínimas aumentam progressivamente: de R$ 150 mil nos primeiros trimestres até R$ 1,5 milhão nos últimos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Do total pago em cada parcela, então, 80% irá para o credor principal e 20% aos honorários advocatícios. Caso haja atraso, o clube poderá ter restrição para registrar novos jogadores. A dívida, aliás, ainda pode crescer com correções inflacionárias e processos em andamento, como o de Róger Guedes, que não tem um valor certo até o momento.

O acordo faz parte do esforço do Corinthians para reorganizar suas finanças, que inclui também a tentativa de adesão ao Regime Centralizado de Execuções (RCE) para negociar R$ 367 milhões em dez anos. As informações são do portal “ge”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.