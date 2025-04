PF suspeita que Bruno Henrique tenha tentado eliminar provas para incriminá-lo

Vale ressaltar, portanto, que a Polícia Federal conseguiu acessar as conversas pelo celular de Wander Nunes, irmão do jogador. Em uma das trocas de mensagens, o atacante aparece avisando a data em que receberia o cartão amarelo. Em outra, Bruno Henrique garante que não receberia o cartão antes: “Não vou reclamar”, “só se eu entrar duro em alguém”, escreveu o jogador. Na partida, o atacante recebeu o amarelo e reclamou com o árbitro, levando ao cartão vermelho direto.

A Polícia Federal também detalhou a forma como os familiares de Bruno Henrique estruturou as apostas. O irmão do jogador, Wander Nunes Pinto Júnior, a cunhada Ludymilla Araújo Lima e a prima Poliana Ester Nunes Cardoso teriam agido de forma coordenada, realizando apostas em horários próximos e valores semelhantes.

O relatório da PF indicou que a chance estatística de cartão amarelo para o jogador na temporada era de apenas 21% — reforçando, assim, a anormalidade das ações. Ainda assim, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) arquivou uma investigação anterior, aberta no ano passado, por não encontrar indícios suficientes na análise da Sportradar.

Posicionamento do Flamengo

O Rubro-Negro declarou, em nota, não ter sido comunicado formalmente pelas autoridades sobre o indiciamento do jogador. O clube reafirmou seu compromisso com as normas do fair play esportivo, mas ressaltou a importância do respeito ao devido processo legal.