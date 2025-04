Pedro celebra gols pelo Flamengo e mira melhorar ritmo de jogo

Além da goleada sobre o Juventude, o Flamengo também pode comemorar o retorno gradual do atacante Pedro. Nesta quarta-feira (16), o camisa 9 foi feliz e marcou duas vezes com camisa rubro-negra após 227 dias. Em entrevista na saída de campo, o jogador celebrou o resultado e a volta por cima ao longo do processo da grave lesão no joelho esquerdo.

“Sem dúvida nenhuma, alegria enorme de poder voltar a marcar aqui no Maracanã, voltar a marcar depois de muito tempo longe dos gramados. Claro que ainda estou buscando o meu melhor ritmo fisicamente, mas hoje foi uma noite muito feliz, só tenho que agradecer a Deus pela recuperação. Tempo longo, mas com muita esperança de voltar bem e forte. E graças a Deus eu voltei muito bem, só tenho que agradecer a Deus que me deu força nesse momento. Aos companheiros e à todos que fizeram parte desse processo longo. Uma noite que sem dúvida vai ficar marcada”, disse após partida.