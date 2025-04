Payet, do Vasco, anunciou término com amante após retorno de esposa ao Rio

Esposa voltou à cidade para celebrar aniversário de meio-campista do Cruz-Maltino no fim de março. Amante acusa francês de violência psicológica

“Eu sabia que ela estaria no Brasil. Veio para o aniversário dele no dia 29 de março. Ele me avisava quando a família estaria aqui, que não poderíamos nos ver, e para que eu saísse de cena”, relatou Larissa.

A relação extraconjugal entre Payet, meio-campista do Vasco , e Larissa Ferrari terminou ao fim de março. O jogador francês anunciou que encerrava o caso devido à vinda de sua esposa e seus quatro filhos ao Rio de Janeiro. A família desembarcou no Brasil no dia 29 do mês passado para celebrar o aniversário do jogador.

Na mesma data, a amante registrou dois boletins de ocorrência contra o atleta do Vasco na Delegacia da Mulher, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Larissa Ferrari acusou Payet de violência e agressão psicológica. Na tentativa de comprovar a denúncia, a advogada apresentou lesões pelo seu corpo como supostos indícios de irregularidade do francês. Inclusive, entrou com um pedido de medida protetiva contra o atleta.

Suposta vinda ao Rio devido à crise no relacionamento

A esposa do meio-campista do Vasco, Ludivine Payet, demonstra um comportamento mais reservado. Com isso, ela voltou a ser mais ativa nas redes sociais recentemente. Na ocasião, o relacionamento conjugal entre seu marido e Larissa já havia sido exposto, assim como as acusações da amante. Por isso, acreditava-se que a sua vinda ao Rio de Janeiro teria a crise no casamento e as denúncias de Larissa como principais motivações.

Entretanto, no decorrer de sua estada no país, a impressão é de que a esposa não tem conhecimento dos episódios envolvendo Payet. Isso porque Ludivine esteve em São Januário para acompanhar o confronto entre Vasco e Sport, no último sábado, ao lado de sua amiga Thuy Phan. Ela também registrou uma visita no Cristo Redentor e passagem por Paraty.