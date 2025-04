Palmeiras versão 2025, enfim, tá ON!

Com destaques 'surpresa', Palmeiras é letal no contra-ataque e alcança sua vitória mais importante nesta temporada

O Palmeiras mostrou mais uma vez do que é capaz. Mesmo quando Estêvão não decide. E ainda sem Vitor Roque e Paulinho, que mal começaram e podem, portanto, apresentar versões de maior potencial.

Prova, portanto, de que o triunfo diante do Corinthians na Arena Barueri não pode, sob hipótese alguma, ser minimizado. No Sul, Felipe Anderson e Gyan foram os elementos “surpresa” na vitória mais importante da equipe nesta temporada.

Afinal, o Verdão tirou a invencibilidade em 2025 do time de Roger Machado, que tem tudo para concorrer com força aos títulos neste ano. No Beira-Rio, tanto o meia “europeu” quanto o lateral argentino frearam o maestro colorado, Alan Patrick, além de Bernabéi.

A dupla alviverde, aliás, armou boas jogadas para servir os companheiros e foi dominante pela direita. Logo as contratações recentes mais cobradas desta diretoria, frente a uma realidade de lesões que evidentemente permitiu ao português testar uma nova formação.

Marcos Rocha, Mayke, Lucas Evangelista, Raphael Veiga e Murilo se recuperam no departamento médico, enquanto Mauricio está de volta após deixar ótima impressão no começo da temporada.