Oficial: Fabián Bustos é o novo técnico do Olimpia

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Logo na entrevista coletiva de apresentação, o treinador que trabalhou no Brasil em clubes como Santos e América-MG deixou clara sua intenção de trabalhar no Decano. Ao ponto, aliás, de definir o Olimpia como “o maior do Paraguai”.

“Estou muito feliz de estar neste grande clube, o maior do Paraguai. Estou chegando no maior do Paraguai. Sigo buscando objetivos que tenho para a minha vida e para a minha carreira. Estou convencido de que queria estar aqui. É o lugar onde eu queria estar. Conseguir um título é o que mais quero”, assegurou o profissional de 56 anos.

Por conta da oferta do clube paraguaio, Bustos deixou o comando técnico do Universitario, onde estava desde o ano passado e tinha trabalho consolidado. A saber, ele participou de 49 jogos com 29 vitórias, 12 empates e somente oito reveses. Como resultado de tal aproveitamento, conquistou de maneira indiscutível o Campeonato Peruano. Com direito, aliás, a ficar em primeiro tanto no Apertura como no Clausura do torneio nacional.

Na sequência da temporada, Fabián Bustos terá a missão de apresentar caráter de reação tanto no Apertura do Paraguaio como na Libertadores. No âmbito nacional, o Franjeado está na terceira posição, com 22 pontos, 12 atrás do atual ponteiro, Libertad. Já na instância continental, são duas derrotas nas duas primeiras rodadas do Grupo H contra San Antonio Bulo Bulo (3 a 2) e Vélez Sarsfield, em sonora goleada por 4 a 0.