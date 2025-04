Nova lesão de Neymar repercute na imprensa internacional

Atacante atuou contra o Atlético-MG por apenas 34 minutos e deixou o campo da Vila Belmiro chorando após sofrer nova contusão / Crédito: Jogada 10

Neymar voltou a sofrer um novo problema físico. O jogador sentiu dores na coxa esquerda e foi substituído ainda no primeiro tempo na partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (16), na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Brasileirão. O camisa 10 não escondeu sua frustração e chorou ainda no gramado. Contudo, sua nova contusão repercutiu não só no Brasil, mas também em todo o mundo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O diário “As”, da Espanha, por exemplo, ressaltou o tempo que o torcedor espera para ver o astro de volta em seu melhor físico. “Com contrato até junho de 2025, as imagens de Neymar saindo de campo refletem o peso do seu presente. Outra lesão, outra dispensa…E mais uma vez esperando para descobrir quanto tempo levará para se recuperar. Quase 3 anos condicionado pelo seu físico”, escreveu o AS. Já o ”Diário Marca” e o ”Mundo Deportivo”, também da Espanha, relembraram que Neymar ficou fora de ação por quase um ano após grave lesão no joelho. Além disso, suas novas contusões vem atrapalhando seu retorno a Seleção Brasileira. Na Itália, a ”Gazzetta dello Sport” afirmou que Neymar vive “um calvário infinito”. A reportagem destaca que “a nova lesão confirma as dificuldades físicas que obrigaram o antigo craque do PSG a parar continuamente durante algum tempo”.