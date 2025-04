Na Copa Argentina, árbitro comete erro crasso em recuo de bola

Um lance envolvendo um erro considerável do árbitro Fernando Echenique acabou sendo elemento de destaque em partida da Copa Argentina. Mais precisamente, o confronto entre Independiente Rivadavia e Estudiantes de Caseros, disputado no Estadio Provincial Juan Gilberto Funes.

O embate teve seu placar aberto aos 16 minutos do primeiro tempo onde, depois de cobrança de escanteio, Ángel Osella testou pro fundo das redes. Todavia, o momento chamativo do confronto na província de San Luis ocorreu já na etapa complementar.

Aos 11 minutos, o Rivadavia saía com a bola de sua defesa quando o zagueiro Sheyko Studer exagerou na força ao tentar devolver para o arqueiro Gonzalo Marinelli. Com isso, na ânsia de evitar que a pelota ultrapassasse a linha do gol, Marinelli não hesitou em se esticar todo e espalmar pela linha de fundo.

Nesse sentido, como o passe de Studer veio com os pés, a situação configura recuo irregular e deveria render tiro livre indireto, dentro da grande área, para o Estudiantes. Porém, gerando intensa revolta dos jogadores da equipe de Caseros, o árbitro Fernando Echenique cometeu o erro de marcar somente escanteio.

A situação tem caráter ainda mais marcante pelo fato do resultado do jogo ser de 1 a 0 para o Independiente Rivadavia. Como se trata de disputa em partida única, o Estudiantes de Caseros foi eliminado da Copa Argentina.