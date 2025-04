Liverpool renova contrato com Virgil van Dijk até 2027

Nesta quinta-feira (17), chegou ao fim a novela envolvendo o Liverpool e Virgil Van Dijk. O zagueiro, de 33 anos, renovou seu contrato com o clube inglês até 30 de junho de 2027. Defendendo os Reds há pelo menos sete anos, o ídolo recente da torcida conquistou todos os títulos possíveis pelo clube, incluindo a Champions League e o Mundial de Clubes.

Contudo, a renovação vinha sendo discutida há meses. A permanência chegou a ser colocada em dúvida, e a saída do holandês foi especulada por outros clubes — a Arábia Saudita, por exemplo, demonstrou interesse. Agora, com o novo vínculo assinado, Van Dijk seguirá no Liverpool por mais dois anos.