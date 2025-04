Jornalista vê Neymar ‘pagando o preço por trocar vida de atleta pela de popstar’ em nova lesão

Camisa 10 do Santos se machucou durante a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

A nova lesão muscular de Neymar, que o fez chorar ao deixar o gramado durante a vitória santista por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, o colocou novamente em evidência por uma polêmica que transcende o campo e corroborou ainda mais com o discurso de Jorge Jesus sobre o condicionamento do jogador. Na análise de Juca Kfouri, por exemplo, a decorrência de questões físicas refletem as escolhas feitas pelo astro fora das quatro linhas. Kfouri pintou e bordou no tom crítico ao fazer um panorama da carreira do atacante. O comunicador se refere ao 10 como “um ex-jogador quase em atividade” e pôs em xeque as chances de tê-lo novamente saudável. Ainda seguindo a análise, Juca responsabiliza o iminente fim de carreira às escolhas do astro: “pagando o preço por trocar vida de atleta pela de popstar”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Quem tem pena do Neymar?”, questionou Juca em outro momento. A reestreia como titular — primeira após 45 dias — durou apenas 33 minutos. Isso porque o atacante sentiu novamente a coxa durante o triunfo sobre o Atlético-MG, na Vila Belmiro. O camisa 10 pediu substituição e chorou ao deixar o gramado. Sentimento semelhante ao dos bastidores do Santos, que de acordo com ‘UOL Esporte’, reagiu com frustração à cena do astro caído em campo. Reação do Santos à lesão de Neymar Tanto a comissão técnica quanto o estafe médico do Santos consideravam o jogador plenamente recuperado para retomar uma sequência de partidas. Como o atacante tinha respondido positivamente ao processo detalhado de fortalecimento e reequilíbrio muscular, houve um consenso sobre suas condições físicas para o jogo. A intenção, segundo o clube, era só liberá-lo após avaliações clínicas e físicas rigorosas que demonstrassem simetria muscular entre as pernas, especialmente após a cirurgia no joelho esquerdo. Antes de mais nada, é preciso destacar que Neymar chegou a participar de jogos sem restrições. Atuou por 30 minutos contra o Água Santa em amistoso, além de ter jogado o segundo tempo completo contra o Fluminense sem demonstrar qualquer incômodo. Havia, portanto, confiança total de que ele estava pronto.