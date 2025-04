Inter pode contar com a volta de até três jogadores para o Gre-Nal

O problema do camisa 18 foi mais recente, uma contusão muscular na coxa esquerda na estreia da equipe na Libertadores, contra o Bahia, em Salvador. Victor Gabriel teve uma lesão semelhante, mas na coxa direita, e no Gre-Nal, que garantiu o título estadual.

O Inter não terá tempo para lamentar a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras pelo Brasileirão e o fim da invencibilidade. Isso porque no próximo sábado (19), o time tem pela frente o Gre-Nal pela quinta rodada. Um alento são os prováveis retornos dos zagueiros Juninho e Victor Gabriel.

Wesley é outra peça cotada para ficar disponível para o Gre-Nal. O atacante ficou fora contra o Palmeiras por causa de um desconforto muscular na coxa esquerda. De acordo com o comandante da equipe, o problema não é grave. A decisão por não relacioná-lo ocorreu pela falta de confiança do jogador, se teria condições físicas ideias para entrar em campo.

“Tanto o Victor quanto o Juninho já estarão à disposição. Se a gente quisesse precipitar um retorno de ambos, a gente até poderia para esse jogo. Mas com 100% de segurança da primeira recuperação para o clássico, eles estariam à disposição, porque iniciaram a fase de treinamento junto com o grupo na véspera da preparação para esse jogo”, explicou o treinador.

Neste sentido, Roger Machado indicou que a dupla já poderia ter ficado à disposição no revés para o Palmeiras. Apesar disso, a comissão técnica adotou uma postura cautelosa com o retorno da dupla.

“Com o Wesley foi um desconforto, mas como ele teve um episódio que também, no ano passado, jogou com um pouco de desconforto, que depois acabou se transformando em lesão, a insegurança do atleta de novamente acabar perdendo, em caso de ficar mais tempo fora, foi retirado”, detalhou Roger Machado.

Já Carbonero segue como baixa para o clássico por causa de uma contusão muscular na coxa esquerda grau 2.

Internacional e Grêmio se enfrentam na Arena, às 21h, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.