Hulk reconhece dificuldades do Atlético: ‘Estamos deixando a desejar’

O alerta foi ligado. O Atlético-MG foi derrotado pelo Santos por 2 a 0 , nesta quarta-feira (16), na Vila Belmiro, pela 4ª rodada do Brasileirão, e agravou a crise na temporada. Desde a final do Mineiro, o Galo venceu apenas uma vez. No Brasileiro, por exemplo, ainda não venceu. Assim, é o penúltimo colocado com dois pontos conquistados em 12 disputados.

No jogo contra o Santos, o Atlético-MG não conseguiu nem dar sinais do estilo de jogo. O Galo foi dominado do início do fim. Mesmo quando o adversário não tinha a posse de bola, não conseguia ameaçá-lo. Portanto, foi derrotado e se afundou na zona de rebaixamento, acima apenas do Sport por causa do saldo de gols.

Com a derrota, o Atlético-MG ocupa o 19º lugar, com dois pontos. O Galo volta a campo no próximo domingo (20), às 16h (de Brasília), contra o Botafogo, na Arena MRV, pela 5ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, aposta na força dentro de casa para conquistar a primeira vitória na competição.

