Grêmio faz consulta a Mano Menezes para assumir comando técnico

O Grêmio já se movimenta para encontrar o substituto de Gustavo Quinteros no comando técnico. Assim, a diretoria consultou Mano Menezes se lhe interessaria assumir o cargo. O profissional respondeu positivamente sobre a possibilidade. No entanto, as tratativas ainda não avançaram para valores, prazo de validade do contrato e até quais seriam as circunstâncias para trabalhar no CT Luiz Carvalho.

Uma situação que pode beneficiar um avanço nas negociações é o fato de Mano estar sem clube desde a sua demissão do Fluminense ao fim de março. Na ocasião, o Tricolor Carioca desligou o comandante depois da derrota para o Fortaleza na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Como o Imortal não precisaria gastar para tirá-lo de outro clube é visto como um benefício financeiro.