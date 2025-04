Flamengo volta a jogar sério e arrasa Juventude

O Flamengo massacrou o Juventude e fez 3 a 0 – 6 a 0 no total – em menos de meia hora, mostrando o futebol que todo torcedor quer ver, não importa o adversário. Alguém dirá que o time gaúcho é presa fácil. Não é bem assim. Joga na Série A e havia vencido dois dos três jogos que fez. Mais: o Rubro-Negro, diferentemente do que aconteceu diante do Central Cordoba, não menosprezou a equipe gaúcha. E começou decidido a construir o placar. Pulgar, 1 a 0, aos 12 minutos, Plata, aos 17, e Danilo, aos 22. Mas o Flamengo ainda desperdiçou pelo menos duas oportunidades.

Curiosamente, apesar da vantagem, não ocorreram mudanças em quantidade no intervalo. Alex Sandro saiu machucado no primeiro tempo, e Pulgar, na volta para a etapa final.