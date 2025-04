Flamengo prevê receita bilionária e mais de R$ 160 milhões em contratações no ano

Novo orçamento também expõe desempenho esportivo, com o clube chegando em 2º lugar no Brasileirão, prioridade de acordo com Bap / Crédito: Jogada 10

O Flamengo também votou nesta semana o seu novo orçamento para 2025 no Conselho de Administração. De acordo com o “ge”, o Rubro-Negro prevê uma receita de R$ 1,33 bilhão. O valor é 9,2% maior do que 2024, no entanto, ainda fica abaixo do recorde de R$ 1,37 bilhão em 2023. O Flamengo vem de três anos consecutivos batendo mais de um bilhão em receitas. Por fim, o clube pretende terminar a temporada com R$ 106,9 milhões no fluxo de caixa. Logo quando assumiu a presidência do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, deixou clara que iria refazer o orçamento deixado pela diretoria anterior.