Filipe Luís pede presunção de inocência a Bruno Henrique, do Flamengo

Técnico também afirma que recusa propaganda de casa de apostas: 'Não faço, porque eu sei o dano para as pessoas que apostam' / Crédito: Jogada 10

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, pediu que Bruno Henrique tenha direito a presunção de inocência durante a investigação de manipulação esportiva. O jogador foi indiciado pela Polícia Federal nesta semana e ainda não se manifestou sobre o tema. Ele entrou no fim da goleada sobre o Juventude e recebeu aplauso dos torcedores, no Maracanã. “Eu conversei com ele. Está normal, absolutamente normal. Ele se apresentou com todos os companheiros e, como eu falei na outra entrevista no ano passado, repito a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele é a presunção de inocência. Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações. Ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e está absolutamente normal”, afirmou o treinador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Filipe também aproveitou para falar sobre a presença das casas de apostas no futebol. Para ele, trata-se de um novo vício na sociedade. O que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, o Diego falou pra mim ali (no vídeo). Quando eu era novo, assistia Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro. Hoje já não pode mais. Eu já recebi várias ofertas pra fazer propaganda de casas de apostas. Não faço, porque eu sei o dano para as pessoas que apostam. O vício que é, é uma droga, infelizmente. E daqui a uns anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e vai falar “caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casos de apostas”. Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda do que está acontecendo. Os jogadores estão cada vez mais instruídos pelo próprio clube”, comentou o treinador. Entenda o caso de Bruno Henrique A Polícia Federal, aliás, indiciou, nesta terça-feira (15), Bruno Henrique, do Flamengo, por supostamente ter forçado um cartão amarelo em jogo contra o Santos, no Brasileirão de 2023, e beneficiar apostadores. Nesse sentido, o relatório da investigação conta com 84 páginas e foi entregue à Justiça esta semana. O Ministério Público do Distrito Federal (MPDF) informou que deve apresentar a denúncia formal contra o atleta até o fim de abril ou início de maio. Caberá à Justiça decidir se aceita a acusação e transforma o jogador em réu. Assim, a denúncia é no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, e ele pode pegar pena até seis anos de prisão.