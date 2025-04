Estudiantes x Botafogo terá telão em General Severiano

Evento, na sede histórica do Glorioso, terá sorteio de réplica do 'prato de campeão' da Copa Libertadores e muito mais

O Botafogo visita o Estudiantes (ARG), na próxima quarta-feira (23), às 21h30, pela Libertadores, e fará um grande evento para transmitir em um telão o duelo em General Severiano. Desta vez, haverá sorteio de uma réplica do prato de campeão do torneio, conquistado pelo Glorioso no ano passado, entre outros brindes, como camisas oficiais do ídolo Manga e quadros com símbolos do clube.

Os portões abrem às 18h, com música e opções de comidas e bebidas para os alvinegros. Os sorteios serão realizados antes da bola rolar. Os ingressos custam a partir de R$ 30 e estão à venda por este link.