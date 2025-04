Empréstimo e viagem paga: veja mensagens de indiciado no caso Bruno Henrique

Andryl Sales Nascimento realizou três apostas semelhantes, com valores altos, na advertência do camisa 27 às vésperas do jogo contra o Santos / Crédito: Jogada 10

As investigações da Polícia Federal sobre o caso envolvendo uma suposta manipulação de resultado em partida do Campeonato Brasileiro, com foco no atacante Bruno Henrique, revelaram novos desdobramentos sobre a atuação de um dos indiciados: Andryl Sales Nascimento dos Reis. O suspeito teria recebido informação privilegiada sobre a data da advertência do atacante do Flamengo, no dia 01 de novembro de 2023, na derrota para o Santos. Registros analisados pela PF indicam que Andryl efetuou duas apostas de R$ 380 e uma de R$ 500 — todas vinculadas à advertência disciplinar de Bruno Henrique. Além disso, conversas com a companheira mostravam tensão às vésperas da partida: “se der ruim, vou pular da ponte. Estou avisando antes”. Ele também expôs sua intenção de ampliar o valor apostado: “vou arrumar mais uns 1.000 e colocar. Vou pedir meu pai kkk”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Andryl acionou novamente a companheira para fazê-la abrir uma conta no site de apostas, visto que seu perfil encontrava dificuldades técnicas. Ele, então, realizou a operação na odd desejada e celebrou: “se tudo der certo, nossa viagem está paga”. “Ah não, eu também não faço não, mano. Louco! Tensão demais, mano”, relatou em conversa posterior com outros apostadores. Estrutura sincronizada A Polícia Federal também detalhou a forma como outro núcleo — este composto por familiares de Bruno Henrique — estruturou as apostas. O irmão do jogador, Wander Nunes Pinto Júnior, a cunhada Ludymilla Araújo Lima e a prima Poliana Ester Nunes Cardoso teriam agido de forma coordenada, realizando apostas em horários próximos e valores semelhantes. Outro ponto de atenção: no dia anterior à partida, o trio distribuiu suas apostas por plataformas diferentes. Às 15h37, Wander apostou R$ 380,86 na Betano. Ludymilla fez o mesmo valor, na mesma operadora, às 18h09. Treze minutos depois, Poliana repetiu a ação. A cunhada ainda criou uma nova conta na ‘Galera Bet’ para depositar R$ 500.

O inquérito também revelou mensagens de Bruno Henrique trocadas com seu irmão sobre temas suspeitos e, especialmente, a advertência. Em uma delas, o atacante avisou com antecedência que receberia o cartão no jogo contra o Santos. “Não vou reclamar. Só se eu entrar duro em alguém”, escreveu. O relatório da PF indicou que a chance estatística de cartão amarelo para o jogador na temporada era de apenas 21% — reforçando, assim, a anormalidade das ações. Ainda assim, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) arquivou uma investigação anterior, aberta no ano passado, por não encontrar indícios suficientes na análise da Sportradar.