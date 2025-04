Em clássico pegado, Vila Nova busca empate com Goiás

Com o resultado, o Verdão da Serra deixou de ocupar a primeira colocação e agora está na terceira posição da tabela, com sete pontos. A equipe, porém, segue invicta no torneio. Já o Colorado subiu para a 10ª posição, com quatro pontos e apenas uma vitória no campeonato.

No maior clássico do Centro-Oeste, Goiás e Vila Nova empataram em 2 a 2 nesta quinta-feira (17), na Serrinha, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro . Arthur Caíke e Messias marcaram os gols do Esmeraldino, enquanto Labandeira e Arilson fizeram para os visitantes.

O jogo

Os donos da casa abriram o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, com Arthur Caíke. No lance, Messias finalizou e, após desvio, a bola sobrou para o atacante na entrada da área, que bateu no ângulo. Enquanto o Goiás tentava controlar o jogo, o Vila Nova empatou a partida com Labandeira. Aos 40 minutos, o atacante recebeu passe de calcanhar de Gabriel Poveda e tocou na saída de Tadeu.

Já na segunda etapa, aos 20, o Esmeraldino ficou novamente na frente do placar. Dessa vez, Messias aproveitou cobrança de escanteio e mandou de cabeça para balançar as redes na Serrinha. Quando a vitória dos mandantes parecia certa, o Colorado buscou novamente o empate aos 43 minutos. Em cruzamento de Jean Mota, Arilson aproveitou e cabeceou firme, sem chances para Tadeu. Na comemoração do gol, Elias recebeu o segundo cartão amarela por provacar jogadores do time advesário e, portanto, foi expulso da partida.

Agenda

Pela quarta rodada da Segunda Divisão, o Vila Nova recebe o Botafogo-SP no próximo domingo (20), às 16h (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Por outro lado, o Goiás visita o América-MG no mesmo dia, às 20h, na Arena Independência.