Depay faz forte desabafo após nova derrota do Corinthians

Holandês disse que a equipe precisa reagir após conquista do Paulista, pede reforços e mira renovação de contrato / Crédito: Jogada 10

Memphis Depay deixou a Neo Química Arena muito incomodado após uma nova derrota do Corinthians, desta vez para o Fluminense, por 2 a 0. A partida foi válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Após o embate, o holandês fez um forte desabafo e disse que a equipe não pode se achar a melhor do mundo por ter conquistado o Paulista há alguma semanas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Temos que assumir a nossa responsabilidade. Se você acha que, por termos vencido o Paulista, somos o melhor time do mundo, a realidade é que não somos. Temos que analisar criticamente o que está acontecendo no clube, o que podemos fazer melhor, porque não se pode simplesmente dizer que o time não corre ou que não quer vencer. Para mim, é besteira. Futebol não é sobre isso”, disse Depay. “Temos alguns jogadores incríveis e alguns que são trabalhadores e precisam trazer qualidade extra de uma forma que precisem correr para o time. Mas se olharmos como às vezes estamos posicionados, como o time é tão aberto, como as linhas entre nós são como 50 metros, isso não é futebol. Não dá para ter alta intensidade de 90 minutos se você não estiver junto como um time”, completou. Além disso, o holandês também pediu ao Corinthians por reforços, de preferência com mais experiência, para fortalecer o elenco no resto do ano. “Precisamos trazer mais força ao time, espero que o Corinthians foque nisso. Espero que o Corinthians traga mais jogadores experientes para ensinar aos jogadores mais novos. Tenho certeza de que assim que melhorarmos nosso jogo, melhoraremos nossos resultados”, completou o atacante.