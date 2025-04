Danilo, do Flamengo, prega respeito a Vegetti antes do clássico: ‘Ter muita atenção’

Defensor ressalta que Rubro-Negro deve ter responsabilidade para enfrentar arquirrival no próximo sábado, às 18h30, no Maracanã

O Flamengo segue na liderança do Brasileirão após a goleada por 6 a 0 sobre o Juventude, no Maracanã , e agora terá um clássico pela frente. Assim, Danilo pregou respeito a Vegetti, atacante do Vasco, antes do duelo que acontece no próximo sábado (19), às 18h30 (de Brasília). O confronto será novamente no maior estádio do futebol carioca.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Certamente precisamos ter muita atenção, encarar o jogo com muita responsabilidade e respeito, porque é um clássico, uma coisa que faz parte da cultura do Rio de Janeiro e do Brasil. A gente espera fazer o nosso trabalho e vencer, mas sem esse espírito de revanche”, completou.

Vale lembrar que o Rubro-Negro bateu o arquirrival no primeiro clássico da temporada, pela Taça Guanabara, por 2 a 0, que encaminhou o título. Na ocasião, o argentino revelou que estava com sede de revanche para enfrentar o adversário, quando se reencontraram na semifinal do Carioca. No entanto, os comandados do técnico Filipe Luís avançaram à decisão com dois triunfos.

Nos últimos 32 jogos entre os rivais, o Cruz-Maltino levou a melhor em apenas duas oportunidades. Em 2021, quando venceu por 3 a 1 e, em 2023, com um triunfo por 1 a 0, ambas pelo Estadual. No mais, são 19 vitórias rubro-negras e 11 empates, com o aproveitamento de 70% e uma goleada por 6 a 1, em 2024.