Cruzeiro x Bahia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Equipes se enfrentam no Mineirão, pela quarta rodada do Brasileiro, e precisam vencer para não ficar para trás na tabela

Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Bahia se enfrentam nesta quinta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão. Assim, a Raposa aposta no fator casa para voltar a vencer na temporada, enquanto o Bahia busca sua primeira vitória na competição nacional.

A Voz do Esporte transmite a partida, ao vivo, a partir de 20h. Christian Raphael narra. Eugênio Alemão comenta. Já Pedro Rigoni responde pelas reportagens.