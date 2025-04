Corinthians demite treinador Ramón Díaz

Ramón Díaz não é mais o técnico do Corinthians. O argentino foi demitido nesta quinta-feira (17), após reunião no Parque São Jorge. O treinador não resistiu ao início ruim de Brasileirão e de Sul-Americana e, mesmo com o título do Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, não conseguiu respaldo suficiente para se manter no cargo. Orlando Ribeiro, do Sub-20, deve ficar na beira do gramado com o time alvinegro até a chegada de um novo comandante.

Internamente, já existia um grande incômodo com o trabalho do treinador. Algumas alas do clube veem o Corinthians sem evolução e acreditam que uma mudança é a única solução para salvar o restante da temporada. Augusto Melo e Fabinho Soldado não estavam totalmente convencidos da demissão do argentino, mas a forte pressão sofrida nos bastidores fez com que os dirigentes optassem pelo desligamento do técnico.